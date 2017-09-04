Глава Сахалина предложил Минску совместный экспорт продукции в страны АТР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил организовать совместный с Белоруссией экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Для Белоруссии наш регион может представлять интерес и с точки зрения близости к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Это дает определенные преимущества и перспективы. Именно здесь можно сделать базовые точки по экспорту продукции в страны Азии, начиная с цветов и заканчивая птицей и молоком. Страны Азии импортируют эту продукцию, поэтому спрос большой", — сказал Кожемяко на встрече с журналистами в рамках визита в регион госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты.

Он добавил, что россияне, как и зарубежные партнеры, доверяют качеству белорусской продукции, а Сахалин можно сделать своеобразным мостом, опорной точкой для реализации совместных проектов по поставкам продукции в Японию, Корею, Китай.

"Идея поработать вместе на экспорт — это, наверное, вопрос будущего, но работать над этим нужно уже сейчас, и эта работа ведется. Дальнейшие российско-белорусские контакты будут и эту тему затрагивать", — отметил Рапота.

В ближайшее время Кожемяко вместе с министром сельского хозяйства Белоруссии Леонидом Зайцем посетят Японию.

Российские и белорусские журналисты находятся на самом большом острове России в пресс-туре "Сахалин — перспективный край развития", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".