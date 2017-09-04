Современные технологии нужно отслеживать и разрабатывать, заявил Дворкович

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович настороженно относится к криптовалютам, но считает необходимым изучать возможности применения современных технологий, в частности, технологии блокчейн.

"Во-первых, в любом случае, современные технологии нужно и отслеживать, и разрабатывать, и участвовать в этом процессе. Все, что связано с использованием технологии блокчейн — будь то для криптовалют или для других применений — мы изучаем возможности и в госуправлении, и в здравоохранении, и в ряде других секторов — все это нужно делать обязательно, нельзя быть в стороне от этого процесса", — сказал Дворкович в интервью РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что относится настороженно к криптовалютам, но принимать решение относительно их применения в РФ должны более квалифицированные эксперты.

"Что касается криптовалют, то я этим лично не занимаюсь, как человек отношусь к этому настороженно, очень. Но повторяю — есть более квалифицированные эксперты на эту именно тему, которые будут вместе принимать решение, что делать в этой сфере. У меня — осторожное отношение", — сказал он.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в конце августа заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.