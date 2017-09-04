МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. РФ может изменить структуру финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США, но надеется, что экономические факторы окажутся важнее политических, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Если будет жесткий санкционный запрет — будем смотреть, как изменить структуру финансирования, но, повторяю, это не самый большой вопрос. Мы надеемся, что все-таки экономические соображения будут превалировать над политическими", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций США против РФ на финансирование "Северного потока-2".

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".