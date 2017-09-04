Страны БРИКС заявили о намерении укреплять сотрудничество с МВФ

4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций

4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости. Страны БРИКС планируют наращивать потенциал пула условных валютных резервов, укреплять сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в тексте итоговой декларации саммита БРИКС.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) проходит 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.

"Мы приветствуем создание Системы обмена макроэкономической информацией (СОМИ) пула условных валютных резервов БРИКС и договоренность о дальнейшем наращивании исследовательского потенциала пула, а также укрепление его сотрудничества с МВФ", — отмечается в документе.

Также страны БРИКС договорились лучше использовать финансовые потоки и совершенствовать управление рисками, связанными с чрезмерными трансграничными финансовыми потоками и колебаниями.

"Пул условных валютных резервов БРИКС является краеугольным камнем финансового сотрудничества и развития, что также способствует достижению глобальной финансовой стабильности", — сообщается в декларации.

Страны также поприветствовали создание в ЮАР Фонда подготовки проектов.

"Мы подчеркиваем значимость взаимосвязанности инфраструктуры для налаживания более тесных экономических связей и партнерств между странами, а также поддерживаем соответствующие выдвинутые государствами БРИКС инициативы, служащие этой цели. Мы рекомендуем Новому банку развития в полной мере задействовать свой потенциал и расширять сотрудничество с многосторонними институтами развития, включая Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также с Деловым советом БРИКС", — отмечается в тексте.

МВФ — специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государств.

Сейчас, согласно четырнадцатому обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ — 659 миллиардов долларов. Страны БРИКС впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%).

Подробнее о группе БРИКС читайте в справке РИА Новости >>