Страны БРИКС заявили о намерении укреплять сотрудничество с МВФ

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости. Страны БРИКС планируют наращивать потенциал пула условных валютных резервов, укреплять сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в тексте итоговой декларации саммита БРИКС.
"Мы приветствуем создание Системы обмена макроэкономической информацией (СОМИ) пула условных валютных резервов БРИКС и договоренность о дальнейшем наращивании исследовательского потенциала пула, а также укрепление его сотрудничества с МВФ", — отмечается в документе.
Также страны БРИКС договорились лучше использовать финансовые потоки и совершенствовать управление рисками, связанными с чрезмерными трансграничными финансовыми потоками и колебаниями.
Страны также поприветствовали создание в ЮАР Фонда подготовки проектов.
"Мы подчеркиваем значимость взаимосвязанности инфраструктуры для налаживания более тесных экономических связей и партнерств между странами, а также поддерживаем соответствующие выдвинутые государствами БРИКС инициативы, служащие этой цели. Мы рекомендуем Новому банку развития в полной мере задействовать свой потенциал и расширять сотрудничество с многосторонними институтами развития, включая Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также с Деловым советом БРИКС", — отмечается в тексте.
Сейчас, согласно четырнадцатому обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ — 659 миллиардов долларов. Страны БРИКС впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%).
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