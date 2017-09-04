Глава Банка Греции предложил обойтись без МВФ в программе помощи Афинам

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Председатель Банка Греции Яннис Стурнарас заявил, что Греция может обойтись без участия Международного валютного фонда в третьей программе помощи.

"Если МВФ хочет уйти, пусть уходит. Мы в нем больше не нуждаемся", — заявил Стурнарас в интервью газете "Вима" накануне обсуждения в рабочей группе Еврогруппы третьей оценки греческих реформ.

Стурнарас является одним из самых авторитетных финансистов в Греции, он возглавлял Минфин и при нем в 2014 году Греция успешно провела размещение облигаций на международных финансовых рынках после четырех лет отсутствия.

Многие обозреватели считают контрпродуктивной роль МВФ в разрешении кризиса в Греции.

В связи с острым экономическим кризисом Греция получает кредитную поддержку в обмен на болезненные реформы по программам помощи от группы международных кредиторов.

Сейчас реализуется уже третья кредитная программа объемом 86 миллиардов евро, средства на которую предоставляет лишь Европейский стабилизационный механизм (ESM). Ряд стран, например, Германия, настаивают на участии в третьей программе МВФ, но фонд считает обязательными условиями реструктуризацию долга Греции и реформы. Из-за нерешенности вопроса об участии МВФ в кредитовании на несколько месяцев затянулась вторая оценка выполнения программы греческих реформ.