Лидеры БРИКС выступили за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выступают за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией, а также возвращению активов и поиску коррупционеров, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.
Лидеры объединения признали, "что незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность, и поддерживаем развитие сотрудничества в области возвращения активов". "Мы выступаем за укрепление международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, в том числе в рамках профильной Рабочей группы стран БРИКС по борьбе с коррупцией, а также по вопросам возвращения активов и поиска лиц, разыскиваемых за коррупционные преступления", — говорится в декларации.
"Мы признаем, что коррупция, в том числе незаконные денежно-финансовые потоки, а также полученные преступным путем богатства, выведенные в иностранные юрисдикции, является глобальным вызовом, который может оказать негативное влияние на рост экономики и устойчивое развитие. Мы будем координировать наши подходы на этом направлении и поощрять твердое глобальное обязательство по предотвращению коррупции на основе Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией и других соответствующих международно-правовых документов", — подчеркнули лидеры БРИКС в документе.
О группе БРИКС читайте в справке РИА Новости >>