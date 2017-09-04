Лидеры стран БРИКС намерены создать фонд облигаций в национальных валютах

Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС

Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", — говорится в документе.

Отмечается, что такой фонд призван "внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС".