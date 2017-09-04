Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики

Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Россия выходит на восстановление темпов экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник во время заседания саммита БРИКС в расширенном составе.

"Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%", — заявил он.

"Мы добились рекордного для России снижения инфляции", — сообщил Путин. "Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%", — отметил он.

При этом глава РФ отметил, что "углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике".

Путин также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал, растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.

"Наша совместная работа по интеграции усилий наших экономик в обеспечении не только экономического роста, но и благосостояния наших граждан является важным фактором нашего общего развития, и это должно настраивать нас на усиление кооперации", — обратился Путин к коллегам по БРИКС.

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