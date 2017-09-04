Путин предложил БРИКС создать общую платформу энергетических исследований

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований.

"Важно укреплять энергодиалог "пятерки", — сказал глава российского государства на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Для этого предлагаем создать платформу энергетических исследований БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены", — добавил он.

Путин также назвал целесообразным "приступить к разработке совместных мер обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения".

Кроме того, российский лидер напомнил о Стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой на саммите в России в 2015 году.

"Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи", — сказал он. "Речь на наш взгляд должна идти о развитии безбарьерной электронной торговли, поддержке малого и среднего бизнеса, повышении эффективности государственно-частного партнерства", — пояснил Путин.