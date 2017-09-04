ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Банк России с 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Русского международного банка" ("РМБ банка"), говорится в сообщении регулятора.
Также регулятор сообщил, что принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
По данным ЦБ, бизнес-модель РМБ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, отмечает регулятор.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 130-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 137-е место.