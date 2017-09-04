ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Банк России с 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Русского международного банка" ("РМБ банка"), говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.

Также регулятор сообщил, что принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

По данным ЦБ, бизнес-модель РМБ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, отмечает регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 130-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 137-е место.