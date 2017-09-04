Путин назвал первостепенные задачи Нового банка развития БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС.

По словам главы государства, получение рейтинга позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки"

"Кроме того, нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС", — полагает президент России. Также, по его мнению, нужно "ускорить и согласование договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств "пятерки".

Путин рассказал коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. Три из них скоро будут реализованы в России.

"Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга", — пояснил президент.

Глава российского государства также назвал важным принятое в этом году решение о создании при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.

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