Путин назвал первостепенные задачи Нового банка развития БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС.
"Кроме того, нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС", — полагает президент России. Также, по его мнению, нужно "ускорить и согласование договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств "пятерки".
Путин рассказал коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. Три из них скоро будут реализованы в России.
Глава российского государства также назвал важным принятое в этом году решение о создании при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.
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