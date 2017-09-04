Китай выделит средства на поддержание проектов Нового банка развития БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выделит 4 миллиона долларов на развитие проектов и поддержание долгосрочного и стабильного функционирования Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай внесет 4 миллиона долларов в Новый банк развития БРИКС на поддержание структуры банка по подготовке проектов, чтобы способствовать его долгосрочному развитию и функционированию", — заявил китайский лидер, выступая на открытии заседания стран БРИКС в расширенном составе.

Заседание в расширенном составе лидеров стран БРИКС проходит в формате "1+20", в нем принимает участие российский президент Владимир Путин. Вместе с главой российского государства на встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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