Россия сократила добычу нефти в августе на 344,9 тысячи баррелей в сутки

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия в августе сократила среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) на 344,9 тысячи баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"По итогам августа 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тысячи баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Таким образом, Россия полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства", — сообщил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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