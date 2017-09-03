Катырин назвал предпочтительные цели для работы Банка БРИКС

СЯМЭНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Инвестиции Нового банка развития (НБР) БРИКС должны быть нацелены на проекты, которые объединяют несколько стран, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на полях делового форума БРИКС.

"Естественно, у каждой страны свои проекты, но нам бы хотелось, чтобы банк был нацелен в первую очередь на проекты, объединяющие несколько стран", — сказал глава ТПП.

Он отметил, что "у нас довольно много двусторонних проектов с каждой из стран и при этом у нас не очень много проектов, которые объединяли бы три и больше страны". "Я могу ошибаться, но мне кажется, что единственным проектом, в котором у нас задействованы все пять стран, является проект золоторудного месторождения (Ключевское) в Забайкальском крае", — рассказал собеседник агентства.

Он также рассказал о перспективах железнодорожного проекта в Бразилии. "Есть проект — это соединение двух частей бразильской железной дороги, где могут быть задействованы, как минимум, четыре страны – Россия, Бразилия, Китай и Индия. Три уж точно, потому что там и РЖД, и китайские железные дороги присутствуют, и сами бразильцы, поэтому такого рода проекты – на три, на четыре и в идеале на пять стран были бы приоритетными", — сказал Катырин.

Глава ТПП Росии заявил, что палата попросила НБР предоставлять больше детальной информации по проектам, которые банк рассматривает. "Нам бы хотелось получать больше информации о деятельности банка, об условиях инвестирования, о проектах, в которые они сейчас инвестируют, о том, каких проектов они ждут от бизнеса, потому что информации о них на национальном уровне ни у кого нет, ни у нас, ни у наших коллег", — сообщил Катырин.

По его мнению, "значимость этой информации заключается в том, что когда мы узнаем об их желании рассматривать какой-то проект, очень часто возникает возможность и желание подключиться к этому проекту".

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