Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию российско-китайских договоренностей

СЯМЭНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву. Беседа глав двух государств состоялась в канун саммита БРИКС.

"Я очень рад возможности обменяться с Вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с Вами наметили во время Вашего визита в июле в Москву", — обратился Путин к Си Цзиньпину. Путин подчеркнул, что тогда в Москве "состоялись очень содержательные переговоры".

Председатель КНР согласился с такой оценкой, отметив, что в ходе того визита удалось обсудить и двусторонние отношения, и международные проблемы. "Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер также рассказал Путину о городе Сямэнь, который был избран для проведения саммита БРИКС. Председатель КНР подчеркнул, что в расположенном здесь университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову; причем, он установлен напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию. "Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем", — сказал он.

Си Цзиньпин вспомнил и о стихотворении Лермонтова "Парус", которое повествует об упорной борьбе и твердой воле, отметив, что в районе Сямэня упорный труд тоже в почете. "Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах", — заявил председатель КНР.

Путин поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение посетить этот город. При этом он напомнил, что Си Цзиньпин многие годы работал здесь. "Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и Вашего труда", — сказал президент РФ.

Путин пожелал Си Цзиньпину успеха в проведении саммита БРИКС. "Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы саммит прошел на самом высоком уровне", — заявил Путин.