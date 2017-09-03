Си Цзиньпин призвал к расширению формата "БРИКС-плюс"

СЯМЭНЬ, 3 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Формат "БРИКС-плюс" необходим для развития открытой и широкой сети партнеров среди развивающихся стран и формирующихся рынков, в связи с чем его необходимо поддерживать и активно применять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии бизнес-форума БРИКС в Сямэне в воскресенье.

"Нам необходимо привлечь как можно больше формирующихся рынков и развивающихся стран в нашем общем стремлении к сотрудничеству и взаимной выгоде", — заявил лидер КНР.

По словам китайского лидера, странам БРИКС также необходимо усиливать свое влияние в мире и расширять возможные сферы сотрудничества.

"БРИКС придает большое значение сотрудничеству с другими развивающимися странами, и уже создал эффективный механизм диалога с ними", — отметил Си Цзиньпин.

Девятый саммит лидеров стран БРИКС пройдет в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь провинции Фуцзянь 4-5 сентября. В воскресенье в рамках саммита открылся бизнес-форум. В саммите этого года помимо лидеров пяти стран принимают участие Египет, Таджикистан, Таиланд, Мексика и Гвирнея.

Подобный форум в рамках БРИКС проводится впервые, он предоставит возможность представителям бизнес-кругов пяти стран обменяться новыми идеями, наладить контакты и обсудить потенциал сотрудничества.

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