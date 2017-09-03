СЯМЭНЬ, 3 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Церемония подписания соглашений о предоставлении Новым банком развития (НБР) БРИКС кредита в 800 миллионов долларов на развитие трёх одобренных китайских проектов состоялась в городе Сямэнь в воскресенье.

Подписание соглашений прошло в рамках саммита лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южная Африка), который проходит в Сямэне с 3 по 5 сентября.

"Впечатляет тот факт, что всего за два года, прошедшие с момента основания НБР, сотрудничество между банком и Китаем проходит очень активно и постоянно нарастает… Мы надеемся, что все три проекта будут работать в тесной связи с НБР и принесут конкретные результаты",- заявил заместитель министра финансов Китая Ши Яобинь в ходе церемонии.

Все три проекта связаны с развитием альтернативных источников энергии, защитой окружающей среды и улучшением экологических условий в стране.

Кредит в размере 300 миллионов долларов был предоставлен экологическому проекту по улучшению качества воды из провинции Хунань. Индустриальный проект, связанный с развитием "зелёной" энергетики и снижению уровня загрязнения воздуха из провинции Цзянси получил кредит в 200 миллионов долларов.

Ещё 300 миллионов долларов были выделены проекту по развитию ветряной энергетики из провинции Фуцзянь, который станет одним из крупнейших поставщиков "зелёной" энергии на юге страны и поможет значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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