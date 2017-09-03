Вопрос доверия: почему все говорят о блокчейне и зачем он нужен

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце августа в Казани состоялась крупнейшая в России конференция по блокчейну. Ключевой фигурой стал Виталик Бутерин — сооснователь самой быстрорастущей криптовалюты в мире Etheriгum и одноименной платформы для создания онлайн-сервисов на базе блокчейн. Cейчас основное применение блокчейна — криптовалюты, но использовать ее можно практически в любых операциях, где возникает вопрос доверия между участниками. О том, почему сейчас так много разговоров о блокчейне, и как он может изменить нашу жизнь — в материале РИА Новости.
Блокчейн простыми словами
Именно поэтому крупнейшие банки мира, в том числе и российские активно включились в разработку децентрализованных блокчейн-проектов, и Etherium сейчас одна из самых передовых платформ, которая используется для их построения.
Виталик Бутерин и его Etherium
Etherium или Эфир — вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина — на их долю в совокупности приходится почти 90% капитализации всего рынка цифровых валют. Ее создатель — канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин.
В отличие от биткоина Etherium поддержали крупнейшие технологические корпорации и банки. Microsoft и Intel и тридцать крупных финансовых учреждений, включая J.P. Morgan Chase и Banco Santander объединились в консорциум Enterprise Ethereum Alliance, чтобы создавать программное обеспечение на базе Etherium.
Банки уверены: блокчейн сделает транзакции проще и безопасноснее и поможет увеличить прибыль, за счет создания более эффективных рынков.
Мгновенные и дешевые переводы
Переход на блокчейн, например, позволит существенно удешевить и ускорить денежные переводы.
Например, банковский перевод денег из России в другую страну сейчас достаточно сложен: в нем, помимо российского банка, которым пользуется отправитель, участвует банк-корреспондент, который занимается международным переводом. На другой стороне все это происходит в обратной последовательности.
"В случае блокчейна это будет одна-единственная операция, информация о которой появится в сети мгновенно — еще до того как транзакция будет подтверждена, и комиссия при этом будет намного меньше", — поясняет блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
Сделки с недвижимостью без нотариуса
Еще один прикладной пример использования перспективной технологии — сделки с недвижимостью.
Блокчейн позволяет полностью исключить процесс юридической проверки: все данные которые были занесены по мере "жизни" квартиры в базу данных будут абсолютно достоверными и не вызовут никаких вопросов. Не потребуется и заносить договор в реестр — сам блокчейн и будет являться этим реестром. Таким образом, необходимость в нотариусе как в посреднике отпадет.
Автоматические авторские права
Создателю продукта не придется ни патентовать его, ни регистрировать: если возникнет вопрос о правомерности этих авторских прав, достаточно будет просто открыть транзакцию в блокчейне. Она гарантированно привязана к определенной временной точке — по ней можно будет сразу же определить, кому эти права принадлежат.
Прозрачный поиск работы
Блокчейн может добавить прозрачности и рынку труда.
Если же подобный сервис реализовать с помощью блокчейна, он превратится в систему учета репутации: где бы человек ни работал, чтобы он не делал, все его фактические достижения будут отражаться в блокчейне, и когда он захочет перейти на другое место работы — уже не сможет приписать себе лишних достижений.
"Работать это будет примерно так: — в интернете появится деловой социальный сервис вроде LinkedIn, куда сами работодатели будут вносить нужные данные. А сервис поиска работы будет просто извлекать все данные оттуда, и сразу понимать, кто и что из себя представляет", — предполагает Смирнов.
Почему блокчейн это новая нефть
"Я был в России три раза и замечаю, что все больше людей начинает понимать: чтобы стране дойти до следующего этапа роста, нужно развивать цифровую экономику. Сегодня цена на нефть опять идет вниз, и нефть это уже не будущее. Я думаю, что экономикой XXI века будет цифровая экономика, где нефтью будет информация", — сказал создатель Etherium на конференции в Иннополисе.
"Россия выглядит как очень выгодная площадка: у нас огромная территория, очень холодно, есть много дешевой электроэнергии и много разных гидроэлектростанций, на которых сам бог велел ставить майнинговые фермы и добывать биткоины", — отмечает исследователь криптовалют.