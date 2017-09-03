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Экономика

Вопрос доверия: почему все говорят о блокчейне и зачем он нужен

08:0003.09.2017
(обновлено: 08:01 03.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце августа в Казани состоялась крупнейшая в России конференция по блокчейну. Ключевой фигурой стал Виталик Бутерин — сооснователь самой быстрорастущей криптовалюты в мире Etheriгum и одноименной платформы для создания онлайн-сервисов на базе блокчейн. Cейчас основное применение блокчейна — криптовалюты, но использовать ее можно практически в любых операциях, где возникает вопрос доверия между участниками. О том, почему сейчас так много разговоров о блокчейне, и как он может изменить нашу жизнь — в материале РИА Новости.

Блокчейн простыми словами

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России
Блокчейн это децентрализованная база данных — цепочка блоков, где устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Шифрование гарантирует, что пользователи могут изменять только те части цепочки блоков, которыми они "владеют" — то есть, имеют закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. Таким образом, записи невозможно подделать или изменить задним числом, поэтому все операции (по крайней мере, на сегодняшний день) безопасны и прозрачны. Еще одно преимущество этой технологии — отсутствие необходимости в посредниках, так как никакой третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМобильное приложение для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мобильное приложение для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве

Оборудование для майнинга биткоинов
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
Майнинг по-русски: почему Россию захлестнул бум добычи биткоинов
Предполагается, что настоящую революцию блокчейн произведет в банковской сфере, где он может стать стандартом для проведения финансовых операций.

Именно поэтому крупнейшие банки мира, в том числе и российские активно включились в разработку децентрализованных блокчейн-проектов, и Etherium сейчас одна из самых передовых платформ, которая используется для их построения.

Виталик Бутерин и его Etherium

Etherium или Эфир — вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина — на их долю в совокупности приходится почти 90% капитализации всего рынка цифровых валют. Ее создатель — канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Крупные российские банки "входят во вкус" технологии блокчейн
По данным Coinmarketcap, сейчас стоимость одного эфира составляет $388 долларов — за последние три года она выросла в цене почти в 3000 раз. И, по мнению наблюдателей, будет расти и далее, так привязана к реально работающей технологии.

В отличие от биткоина Etherium поддержали крупнейшие технологические корпорации и банки. Microsoft и Intel и тридцать крупных финансовых учреждений, включая J.P. Morgan Chase и Banco Santander объединились в консорциум Enterprise Ethereum Alliance, чтобы создавать программное обеспечение на базе Etherium.

Банки уверены: блокчейн сделает транзакции проще и безопасноснее и поможет увеличить прибыль, за счет создания более эффективных рынков.

Мгновенные и дешевые переводы

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Наблюдатели указывают: пока сложно представить формат, к которому в результате придут банки. Дело в том, что блокчейн полностью избавляет от необходимости обращения к банку, как к посреднику. Пока же речь идет о разработке блокчейн-системы, которая позволит игрокам взаимодействовать между собой.

Переход на блокчейн, например, позволит существенно удешевить и ускорить денежные переводы.

Например, банковский перевод денег из России в другую страну сейчас достаточно сложен: в нем, помимо российского банка, которым пользуется отправитель, участвует банк-корреспондент, который занимается международным переводом. На другой стороне все это происходит в обратной последовательности.

"В случае блокчейна это будет одна-единственная операция, информация о которой появится в сети мгновенно — еще до того как транзакция будет подтверждена, и комиссия при этом будет намного меньше", — поясняет блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.

Сделки с недвижимостью без нотариуса

Еще один прикладной пример использования перспективной технологии — сделки с недвижимостью.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
Минкомсвязи предложили использовать блокчейн в надзорной деятельности
Сейчас продавец не может просто так передать деньги покупателю: нотариус должен проверить юридическую чистоту сделки, заверить договор и внести его в регистрационную палату.

Блокчейн позволяет полностью исключить процесс юридической проверки: все данные которые были занесены по мере "жизни" квартиры в базу данных будут абсолютно достоверными и не вызовут никаких вопросов. Не потребуется и заносить договор в реестр — сам блокчейн и будет являться этим реестром. Таким образом, необходимость в нотариусе как в посреднике отпадет.

Автоматические авторские права

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Россия может стать мировым лидером по внедрению блокчейна, считает Горьков
В блокчейн-системе любой человек, создавая какой-либо продукт сможет сразу же заявить на него авторские права — для этого нужно будет просто добавить запись в блокчейн.

Создателю продукта не придется ни патентовать его, ни регистрировать: если возникнет вопрос о правомерности этих авторских прав, достаточно будет просто открыть транзакцию в блокчейне. Она гарантированно привязана к определенной временной точке — по ней можно будет сразу же определить, кому эти права принадлежат.

CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped imageФерма для майнинга криптовалют
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
Ферма для майнинга криптовалют

Прозрачный поиск работы

Блокчейн может добавить прозрачности и рынку труда.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Греф рассказал, когда в России начнут массово использовать блокчейн
Сейчас на популярных онлайн-ресурсах поиска работы соискатели нередко блефуют — например, приписывают себе компетенции, которыми не владеют, или например, лишние несколько лет опыта работы.

Если же подобный сервис реализовать с помощью блокчейна, он превратится в систему учета репутации: где бы человек ни работал, чтобы он не делал, все его фактические достижения будут отражаться в блокчейне, и когда он захочет перейти на другое место работы — уже не сможет приписать себе лишних достижений.

"Работать это будет примерно так: — в интернете появится деловой социальный сервис вроде LinkedIn, куда сами работодатели будут вносить нужные данные. А сервис поиска работы будет просто извлекать все данные оттуда, и сразу понимать, кто и что из себя представляет", — предполагает Смирнов.

Почему блокчейн это новая нефть

"Я был в России три раза и замечаю, что все больше людей начинает понимать: чтобы стране дойти до следующего этапа роста, нужно развивать цифровую экономику. Сегодня цена на нефть опять идет вниз, и нефть это уже не будущее. Я думаю, что экономикой XXI века будет цифровая экономика, где нефтью будет информация", — сказал создатель Etherium на конференции в Иннополисе.

Мужчина проходит мимо витрины биткоинов. Архивное фото
© AFP 2017 / Anthony Wallace
Как заработать на криптовалюте: стоит ли вкладывать в биткоины
Впрочем, наблюдатели делают смелые предположения, что так же, как и нефть, биткоины можно будет в буквальном смысле качать в промышленных масштабах, и продавать их так же, как черное золото.

"Россия выглядит как очень выгодная площадка: у нас огромная территория, очень холодно, есть много дешевой электроэнергии и много разных гидроэлектростанций, на которых сам бог велел ставить майнинговые фермы и добывать биткоины", — отмечает исследователь криптовалют.

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