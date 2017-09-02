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Экономика

ВЭБ хочет инвестировать в компанию по производству "летающих мотоциклов"

17:3002.09.2017
(обновлено: 17:32 02.09.2017)
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© РИА Новости / Анастасия СапрыкинаПрезентация летающего мотоцикла Ховербайк. Архивное фотоПрезентация летающего мотоцикла Ховербайк. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Сапрыкина

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк планирует инвестировать несколько миллионов долларов в компанию "Ховерсерф", которая развивает инновационную платформу, использованную при создании летающего мотоцикла "Ховербайк", рассказал глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на презентации мотоцикла.

Российский ховербайк летал под крышей ангара на испытаниях в Москве
© Ruptly
Российский ховербайк летал под крышей ангара на испытаниях в Москве
Первые модели летающего мотоцикла, по словам руководителя "Ховерсерфа" Александра Атаманова, будут проданы уже к концу года. Им интересуются любители спорта и экстремальных развлечений, в основном из Азии, США, Австралии, Южной Америки. По его словам, в России владельцу такого экзотического транспорта понадобится получать лицензию пилота и разрешение на полеты в черте города.

"На самом деле это, конечно, не мотоцикл. Это скорее прототип платформы, будущее которой достаточно многогранно. Мы считаем, что это перспективно. Мы планируем вложиться в эту многофункциональную платформу. Думаем, что требуется несколько миллионов долларов", — сказал на презентации Горьков.

По его словам, платформу, которая использована в мотоцикле, можно применять для разных целей. "Что это может быть? Во-первых, перевозка людей. Мотоцикл уже может совершать полет на несколько километров. С заменой батарей, облегчением композиции его возможности будут увеличиваться. Во-вторых, это вопрос доставки грузов", — отметил Горьков.

© РИА Новости / Анастасия СапрыкинаПрезентация летающего мотоцикла "Ховербайк" в рамках Кубка губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам
© РИА Новости / Анастасия Сапрыкина
Презентация летающего мотоцикла "Ховербайк" в рамках Кубка губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам

Как рассказал глава ВЭБа, после небольших модификаций этой платформой могут заинтересоваться для доставки грузов на Крайний Север. "Это может быть использовано — для России — например, на Крайнем Севере, где доставка грузов осуществляется вертолётом, что очень дорого. Эта платформа может быть использована взамен для доставки грузов на небольшие и средние расстояние", — уверен он.

Руководитель "Ховерсерфа" Александр Атаманов рассказал, что уже сейчас платформой интересуются в России. "К грузовому дрону проявляет интерес Министерство обороны для доставки припасов, Сбербанк — для инкассации в труднодоступных местах, Роснефть — для мониторинга трасс", — отметил представитель компании. Он считает, что в будущем законодатели могут пойти навстречу в вопросе о разрешении полетов этого вида транспорта. "Гораздо проще разрешить использовать дроны для перевозки людей, чем строить новые мосты и туннели", — полагает Атаманов.

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