ВЭБ хочет инвестировать в компанию по производству "летающих мотоциклов"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк планирует инвестировать несколько миллионов долларов в компанию "Ховерсерф", которая развивает инновационную платформу, использованную при создании летающего мотоцикла "Ховербайк", рассказал глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на презентации мотоцикла.

Первые модели летающего мотоцикла, по словам руководителя "Ховерсерфа" Александра Атаманова, будут проданы уже к концу года. Им интересуются любители спорта и экстремальных развлечений, в основном из Азии, США, Австралии, Южной Америки. По его словам, в России владельцу такого экзотического транспорта понадобится получать лицензию пилота и разрешение на полеты в черте города.

"На самом деле это, конечно, не мотоцикл. Это скорее прототип платформы, будущее которой достаточно многогранно. Мы считаем, что это перспективно. Мы планируем вложиться в эту многофункциональную платформу. Думаем, что требуется несколько миллионов долларов", — сказал на презентации Горьков.

По его словам, платформу, которая использована в мотоцикле, можно применять для разных целей. "Что это может быть? Во-первых, перевозка людей. Мотоцикл уже может совершать полет на несколько километров. С заменой батарей, облегчением композиции его возможности будут увеличиваться. Во-вторых, это вопрос доставки грузов", — отметил Горьков.

© РИА Новости / Анастасия Сапрыкина Презентация летающего мотоцикла "Ховербайк" в рамках Кубка губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам © РИА Новости / Анастасия Сапрыкина Презентация летающего мотоцикла "Ховербайк" в рамках Кубка губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам

Как рассказал глава ВЭБа, после небольших модификаций этой платформой могут заинтересоваться для доставки грузов на Крайний Север. "Это может быть использовано — для России — например, на Крайнем Севере, где доставка грузов осуществляется вертолётом, что очень дорого. Эта платформа может быть использована взамен для доставки грузов на небольшие и средние расстояние", — уверен он.

Руководитель "Ховерсерфа" Александр Атаманов рассказал, что уже сейчас платформой интересуются в России. "К грузовому дрону проявляет интерес Министерство обороны для доставки припасов, Сбербанк — для инкассации в труднодоступных местах, Роснефть — для мониторинга трасс", — отметил представитель компании. Он считает, что в будущем законодатели могут пойти навстречу в вопросе о разрешении полетов этого вида транспорта. "Гораздо проще разрешить использовать дроны для перевозки людей, чем строить новые мосты и туннели", — полагает Атаманов.