Россия планирует поставить Белоруссии 24 миллиона тонн нефти в 2017 году

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Россия в текущем году поставит Белоруссии 24 миллиона тонн нефти согласно балансу; белорусская сторона сама решает, как их распределить, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У нас в балансе 24 миллиона тонн, о схеме не скажу. А как эти 24 миллиона распределяются между заводами и другими направлениями — это вопрос белорусской стороны" — сказал он. "Будет поставлено 24 миллиона. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело" — добавил вице-премьер.

"Ну небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 миллиона, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 миллиона тонн" — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, успеет ли РФ поставить Белоруссии 24 миллиона тонн нефти в текущем году.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в августе пояснял, что 24 миллиона тонн нефти заложены в индикативном балансе — "это тот объем, который имеет право получить Белоруссия". Так он ответил на вопрос, успеет ли Россия поставить в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти в 2017 году, учитывая, что за первое полугодие поставки составили 9 миллионов тонн. При этом, по словам Новака, в рамках подписанных документов есть возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом "эта доля возможна к реализации нашими белорусскими партнерами, и в общем объеме это будет составлять не более 24 миллионов тонн".

В апреле Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ до уровня в 24 миллиона тонн в год. В июне Новак говорил, что поставки российской нефти в Белоруссию в третьем квартале 2017 года по графику составят 4,5 миллиона тонн. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко пояснял, что до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 миллионов тонн будут "перетаможиваться", и пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в августе заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.