Дворкович рассказал о задачах нового главы "Россетей"

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Перед новым главой "Россетей" будут стоять задачи работать над издержками, сокращать удельные затраты, продолжать консолидацию сетей в регионах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг сообщил, что новым главой "Россетей" будет назначен руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский. Совет директоров "Россетей" 11 сентября рассмотрит вопрос о назначении нового главы компании.

"Есть стратегия развития сетевого комплекса, она сейчас пока не меняется. Есть вещи, которые были выполнены, есть которые не были выполнены до конца. Но точно будет продолжаться работа над издержками, сокращение удельных затрат. Будет продолжаться консолидация в регионах сетевых активов", — сказал Дворкович.

"Мы посмотрим, что можно сделать. Есть один раздел стратегии о возможности передачи либо под доверительное управление, либо о приватизации отдельных межрегиональных сетевых компаний. Пока к этому не пришли, были другие приоритеты. Еще раз посмотрим, можно ли это сделать. Пока преждевременно", — продолжил он.

"И конечно, внедрение новых технологий, цифровизация сетей сначала на пилотных регионах, потом в целом по стране", — добавил вице-премьер.