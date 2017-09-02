НБР намерен подписать с РФ соглашение о предоставлении кредита в $460 млн

ШАНХАЙ, 2 сен —РИА Новости, Жанна Манукян. Новый банк развития (НБР) БРИКС рассчитывает подписать с Россией соглашение о предоставлении одобренного на днях кредита на 460 миллионов долларов в Москве в октябре этого года, сообщил журналистам вице-президент НБР от Китая Чжу Сянь.

Совет директоров НБР 30 августа одобрил России кредит на 460 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий в рамках федеральной целевой программы развития судебной системы на 2013-2020 годы, следует из сообщения банка.

"Мы ожидаем, что соглашение о предоставлении кредита будет подписано в Москве в октябре", — рассказал Чжу Сянь, который присутствовал на церемонии закладки первого камня штаб-квартиры банка.

По словам вице-президента, кредит будет состоять из двух частей: на 75% из средств банка и на 25% — правительства России.

Чжу Сян подчеркнул, что этот проект поможет модернизировать судебную систему и сделает ее тем самым более прозрачной, что создаст благоприятный инвестиционный климат. "Я думаю, что этот проект очень интересный и инновационный, поэтому мы его одобрили",- добавил он.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.