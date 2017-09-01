Минпромторг согласовал предложение разрешить интернет-продажи алкоголя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минпромторг согласовал разработанный Минфином проект по интернет-продажам алкоголя в РФ, предполагающий разрешить их для российского вина, но хочет в будущем распространить такие продажи и на продукцию иностранных производителей, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, мы действительно согласовали подготовленный ими законопроект, считаем это правильным, но это не говорит о том, что мы будем ограничиваться только российским производителем", — сказал Мантуров.

"Мы на каком-то этапе — это не заставит себя долго ждать — обязательно дадим возможность поставки через интернет иностранной алкогольной продукции, чтобы была здоровая конкуренция, а для потребителя всегда выбор", — добавил министр.

По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.

Планируется, что на интернет-торговлю алкогольной продукцией будут распространяться региональные ограничения ночной торговли алкоголем. Онлайн-магазины, которые будут продавать такую продукцию, будут включены в специальную зону ЕГАИС.

Нужно ли разрешать онлайн-продажу алкоголя? Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Результаты 15.7% Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

76.7% Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

7.6% Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Все опросы Голосовать

В марте Союз российских пивоваров (СРП) также подготовил и направил в Минэкономразвития РФ рекомендации по регулированию дистанционной торговли алкогольной продукцией, включая пиво. Среди предложений СРП — введение обязательной законодательной нормы для курьера, который передает товар, истребовать у покупателя документ, удостоверяющий возраст. Еще одно предложение — оплата за приобретаемый алкоголь может осуществляться только дистанционным способом, исключающим оплату за наличный расчет. Временные рамки для интернет-продажи алкоголя, включая время оплаты, должны совпадать со временем, когда в конкретном регионе допускается розничная продажа алкоголя.