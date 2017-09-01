Минпромторг согласовал предложение разрешить интернет-продажи алкоголя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минпромторг согласовал разработанный Минфином проект по интернет-продажам алкоголя в РФ, предполагающий разрешить их для российского вина, но хочет в будущем распространить такие продажи и на продукцию иностранных производителей, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы на каком-то этапе — это не заставит себя долго ждать — обязательно дадим возможность поставки через интернет иностранной алкогольной продукции, чтобы была здоровая конкуренция, а для потребителя всегда выбор", — добавил министр.
По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.
Планируется, что на интернет-торговлю алкогольной продукцией будут распространяться региональные ограничения ночной торговли алкоголем. Онлайн-магазины, которые будут продавать такую продукцию, будут включены в специальную зону ЕГАИС.
15.7%Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю
76.7%Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить
7.6%Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков