ВЭБ создает департамент тинейджеров в центре компетенций по блокчейну

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкномбанк (ВЭБ) создает департамент тинейджеров в центре блокчейн-компетенций банка, в котором будут работать подростки 14-17 лет, сообщил банк.

Об этом сообщил председатель банка Сергей Горьков в рамках главного открытого урока 1 сентября, который состоялся в Ярославле на Всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России".

"В Центре компетенций по блокчейну, который мы создаем с НИТУ МИСиС, у нас будет создан целый департамент тинейджеров. В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет", — приводятся в сообщении слова Горькова.

Отмечается, что ВЭБ отдает приоритет опережающему развитию, фокусируясь на поиске и поддержке проектов по внедрению технологии блокчейн в систему государственного управления, НБИКС-технологий, квантовых технологий, создает инфраструктуру для новых технологий.

ВЭБ и МИСиС создают Центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн, конвергентные (НБИКС), квантовые технологии. Центр начнет работу в сентябре. Его основной задачей станет накапливание знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение и популяризация. На его базе будут работать специалисты Ethereum и Exonum — мировых лидеров в разработке платформ на базе блокчейна.