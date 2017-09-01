Госдума к концу осени сможет принять законы о криптовалюте, заявил Аксаков

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Госдума к концу осенней сессии сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава комитета Госдумы по финрынку, председатель банковской Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

"Если мы на предстоящей неделе договоримся об основных подходах, то, думаю, уже осенью, к концу осенней сессии мы сможем принять этот закон для того, чтобы обеспечить правовое пространство для развития этого рынка", — сказал Аксаков, отвечая на вопрос журналиста о сроках принятия законодательства, регулирующего криптовалюты в России.

Аксаков также рассказал, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по обсуждению основных принципов регулирования рынка криптовалют. "В ближайшее время будет создана рабочая группа в Госдуме. Буквально на следующей неделе я провожу совещание по этому вопросу, в котором будут участвовать и представители ЦБ, Минфина, экспертное сообщество. И мы договоримся об основных принципах регулирования этого рынка", — сообщил он.

Аксаков указал на нерешенные вопросы в сфере регулирования криптовалют. "Во-первых, надо определить регулятора. На мой взгляд, это должен быть Центральный банк. Надо определить, что это финансовый инструмент, соответственно, НДС не должен возникать. Ну и основные принципы, кто может работать. Либо только профессиональные, квалифицированные участники могут приобретать. И надо ли эту торговлю обязательно переводить на биржу, что сейчас озвучивается. Возможно, так и должно быть, если вы хотите работать с криптовалютами, то приобретайте прозрачно на бирже", — считает чиновник.

"Россия станет одной из первых (кто будет законодательно регулировать рынок криптовалют — ред.), при этом уже есть в некоторых странах регулирование, где-то это очень свободно. В Африке вообще признали, что это свободная валюта. Важно учесть международный опыт. Еще раз подчеркну, очень важно, чтобы этот рынок развивался", — заключил Аксаков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в понедельник заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.