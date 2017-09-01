Внешэкономбанк планирует до конца года открыть представительство в ОАЭ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает до конца года открыть региональное представительство в ОАЭ, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.

"Что касается Эмиратов, то для нас очень важно там иметь присутствие, принимая во внимание и язык, и традиции, и уважение к партнеру, что важно для обеих сторон. Наш набсовет принял решение создавать такое представительство. Я думаю, что до конца года наш эмиратский офис уже будет существовать в Абу-Даби. Мы думаем, что этого офиса будет достаточно для региона", — рассказал собеседник агентства.

"Мы считаем, что там возможны сделки. Россия экспортирует высокотехнологичную продукцию в эти страны, безусловно, есть потенциальное финансирование, поскольку там есть крупные игроки. Вы знаете о Mubadala, которая сотрудничает в РФПИ. Есть очень крупный фонд, который пока не так активен в России – ADIA, мы с ним очень подробно общаемся на эту тему. Мы считаем, что потенциал создания совместных фондов, совместных инвестпроектов высок", — уверен Цехомский.

Он также отметил что ВЭБ расширяет присутствие в Китае. "У нас был один человек, теперь два, может быть, будет еще один. Для нас нет приоритета иметь большой штат. Для нас важно, чтобы там были люди, которые могут общаться по сделкам. Весь бэк-офис и транзакции будут делаться из Москвы", — сказал он.

Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что новая стратегия развития Внешэкономбанка предполагает ориентацию, в первую очередь, на страны Ближнего Востока и страны исламского мира.

Полную версию интервью читайте на www.ria.ru в 13.00 мск.