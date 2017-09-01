ВЭБ в своей стратегии исходит из сохранения санкций на бессрочный период

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк в своей стратегии исходит из сохранения санкций Запада на бессрочный период, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.

Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ.

"При разработке своей стратегии мы исходим из негативного бессрочного сценария", — сказал Цехомский, отвечая на соответствующий вопрос.

Наблюдательный совет ВЭБа в конце принял и утвердил новую пятилетнюю стратегию развития госкорпорации до 2021 года. Документ предполагает, что работа госкорпорация будет направлена на поддержку несырьевого экспорта, высоких переделов промышленности, развитие инноваций и инфраструктуры.