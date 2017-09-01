ВЭБ в своей стратегии исходит из сохранения санкций на бессрочный период

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк в своей стратегии исходит из сохранения санкций Запада на бессрочный период, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.
"При разработке своей стратегии мы исходим из негативного бессрочного сценария", — сказал Цехомский, отвечая на соответствующий вопрос.
Наблюдательный совет ВЭБа в конце принял и утвердил новую пятилетнюю стратегию развития госкорпорации до 2021 года. Документ предполагает, что работа госкорпорация будет направлена на поддержку несырьевого экспорта, высоких переделов промышленности, развитие инноваций и инфраструктуры.