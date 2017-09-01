Арбитраж Москвы зарегистрировал еще один иск банка "Югра" к Центробанку

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", входившего в топ-30 российских банков на момент отзыва в июле лицензии, к Центральному банку России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 31 августа, к производству оно еще не принято, предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются. Третьим лицом в заявлении указан Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Представители экс-главы банка "Югра" Дмитрия Шиляева 31 августа сообщили РИА Новости, что Шиляев направил в арбитраж Москвы заявление с требованием признать недействительным отзыв лицензии у кредитной организации Банком России.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

Как сообщили представители Шиляева, в его обращении в суд отмечается, что отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. В заявлении также говорится, что полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. Отрицательный капитал "Югры" на 22 июля составил 7,04 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы 27 октября рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве "Югры".

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.