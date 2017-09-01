Китай призвал страны БРИКС противостоять торговому протекционизму

ШАНХАЙ, 1 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Странам БРИКС необходимо противостоять любым формам торгового протекционизма и продвигать стабильное развитие глобализации мировой экономики, заявил председатель делового совета БРИКС, глава корпорации China COSCO SHIPPING Corporation Сюй Лижун.

"В условиях улучшения международной обстановки, в экономиках стран БРИКС также наблюдаются позитивные тенденции, у будущего БРИКС есть большие перспективы. Мы призываем строить и решительно защищать открытую глобальную экономику, совместно противостоять любым формам протекционизма, придерживаться принципа инклюзивности и способствовать здоровому развитию глобализации мировой экономки ", — заявил на встрече Сюй Лижун.

В пятницу в Шанхае открылось ежегодное заседание делового совета БРИКС, в котором принимают участие более 300 представителей бизнес-кругов из Китая, Индии, Бразилии, России и ЮАР, а также представители международных организаций. В ходе встречи совет представил годовой отчёт-2016-2017, который будет передан на рассмотрение лидерам стран в ходе предстоящего саммита БРИКС в китайском Сямэне. Кроме того, совет одобрил предложение о создании рабочей группы по авиации.