СМИ узнали о планах "Ростеха" построить вторую очередь мусоросжигающих ТЭС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "РТ-Инвест" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") планирует построить в РФ вторую очередь мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) (510 МВт) в Подмосковье, Сочи, в районе Минвод и Тамани, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

"РТ-Инвест" уже получил право на строительство пяти станций в Подмосковье и Татарстане. 2 августа вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил Минэнерго, Минэкономики, ФАС, Минтрансу, Минпромторгу, "Совету рынка" (регулятор энергорынков) и "РТ-Инвесту" до 31 августа разработать финансовую модель строительства МТЭС с учетом господдержки и тарифного регулирования "с целью снижения роста стоимости электроэнергии и мощности для потребителей".

МТЭС причислены в РФ к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В Минтрансе газете сообщили, что направили предложения в Минэкономики, там заявили, что "работа ведется". В "Совете рынка" рассказали, что считают необходимым максимально снять нагрузку с энергорынка, в частности, увеличив плату за утилизацию отходов. По мнению регулятора, основную нагрузку по оплате мощности МТЭС должны закрыть регионы, где размещены заводы. Поддерживать инвестпроекты "РТ-Инвеста" можно также за счет льгот по налогам и пошлинам, привлечения средств фондов развития и госгарантий по кредитам.

"Совет рынка" предлагает вовлекать в программу более дешевые проекты по модернизации действующих ТЭС для снижения CAPEX и OPEX МТЭС, это позволит вернуть часть затрат с рынка тепла, снизить требования по локализации оборудования для МТЭС, отмечает газета. Также регулятор предложил сделать отбор более конкурентным, отменив концепцию единого лота. Снизить платежи потребителей можно и за счет увеличения сроков возврата инвестиций по ДПМ ВИЭ с 15 до 20–25 лет.

В "РТ-Инвесте" газете сообщили, что финансовая модель по расширению проекта "на стадии обсуждения, предстоят детальные расчеты". Отмечается, что тариф для населения не должен вырасти, должна быть максимально эффективная логистика, а сжигать предполагается только те отходы, которые невозможно направить во вторичный оборот.

Источники газеты на рынке сообщили, что "РТ-Инвест" в обсуждениях продолжал настаивать на финансировании МТЭС за счет энергорынка. При этом обсуждается и вариант замещения МТЭС на конкурсных отборах объемов других ВИЭ, получающих поддержку энергорынка. В "Сообществе потребителей энергии" считают, что финансировать МТЭС за счет энергорынка дороже, чем платежами за утилизацию отходов.