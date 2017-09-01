НБР БРИКС утвердит инвестпроекты на сумму около трех миллиардов долларов

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новый банк развития (НБР) стран БРИКС утвердит в текущем году второй "пакет" инвестпроектов на общую сумму 2,5-3 миллиарда долларов, их реализация будет способствовать росту экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в статье Путина, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии участия российского лидера в саммите в Китае, Россия заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате "пятёрки", за последнее время на этом направлении достигнуты "практические успехи".

"Прежде всего, отмечу начало операционной деятельности Нового банка развития (НБР). Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго "пакета" инвестпроектов на общую сумму 2,5-3 миллиарда долларов. Убежден, что их реализация будет способствовать не только росту экономики, но и дальнейшей интеграции между нашими странами", — отмечает Путин.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.