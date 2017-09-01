МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Страны БРИКС должны интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, чтобы активизировать сотрудничество в области предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Актуальная задача – активизация сотрудничества стран БРИКС в области малого и среднего предпринимательства. На наш взгляд, необходимо интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надёжных партнёрах",- говорится в статье Путин для ведущих СМИ стран БРИКС.