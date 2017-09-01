В БРИКС прорабатывают возможность создания женского делового клуба

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Прорабатывается возможность создания женского делового клуба в рамках БРИКС, создание интернет-ресурса для профессионального общения женщин-предпринимателей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Прорабатывается вопрос о создании женского делового клуба БРИКС, представляющего собой сеть профессионального общения женщин-предпринимателей с использованием специализированного электронного информационного ресурса", — говорится в статье Путина для ведущих СМИ стран БРИКС.

Как отметил глава государства, "Россия выступает в пользу формирования государственно-частного диалога "Женщины и экономика". "Имеется в виду перевести на постоянную основу дискуссии с участием представителей деловых и экспертных кругов, женских ассоциаций, а также государственных структур стран БРИКС. Первое заседание Диалога состоялось 4 июля 2017 года в Новосибирске "на полях" международного Конгресса женщин БРИКС и ШОС",- напомнил российский лидер.