Россия на саммите БРИКС хочет обсудить создание новых лекарств

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Совместная работа в области науки и медицины — приоритетное направление сотрудничества в рамках БРИКС, на предстоящем саммите объединения Россия намерена обсудить с партнерами создание новых лекарств для профилактики эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В качестве приоритетного направления сотрудничества рассматриваем совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины. Здесь у наших государств большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоемкой продукции",- говорится в статье Путина для ведущих СМИ стран БРИКС.

Как отметил президент РФ, на предстоящем саммите БРИКС в Китае российская сторона намерена обсудить с партнёрами "комплекс мер по сокращению угроз от инфекционных заболеваний, созданию новых лекарственных препаратов для профилактики и борьбы с эпидемиями".