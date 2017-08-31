В Ираке заявили, что достигли требуемой ОПЕК нефтедобычи

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ирак достиг требуемой ОПЕК нефтедобычи на уровне 4,320 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби.

"Объем нашего производства достиг около 4,320 миллионов баррелей в сутки. Мы дошли до этого уровня, требуемого ОПЕК", — заявил РИА Новости министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби после встречи с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым в Москве.

Министр находится в Москве с официальным визитом в сопровождении делегации высокого уровня. Он провел встречи с российским коллегой Александром Новаком, с которым обсудил ситуацию на мировом рынке и двустороннее сотрудничество, а также венское соглашение по сокращению добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.