Сирия хочет возобновить поставки фруктов в Россию через Белоруссию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сирия хочет возобновить поставки фруктов в Россию реэкспортом из Белоруссии, так как это удобнее всего для сирийских поставщиков с точки зрения логистики, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.

В ноябре 2016 года Россельхознадзор запретил поставки растительной продукции из Сирии через территорию Белоруссии. Тогда объем таких поставок значительно возрос, и у российского ведомства возникли подозрения, что под видом сирийских ввозились товары из стран, попавших под продэмбарго РФ.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в среду в формате телеконференции состоялись переговоры российского ведомства с директором департамента по защите растений Сирии Фишером Аль-Мошрефом. В ходе переговоров "сирийская сторона сообщила о своей заинтересованности в возобновлении поставок в Россию растительной продукции, такой как персики, нектарины, яблоки, груши и черешня".

В Россельхознадзоре пояснили, что сирийская сторона готова предоставлять информацию об отгружаемых объемах, чтобы российские специалисты могли сопоставлять цифры.

Ранее сирийская сторона предоставила Россельхознадзору информацию по объемам выращивания и номенклатуре поставок по другим позициям. Она была рассмотрена, и с 17 июля этого года были разрешены поставки цитрусовых, граната, моркови, цветной капусты, томатов, картофеля, баклажанов, кабачков, тыквы, орехов, чая, тимьяна, в том числе через третьи страны.

Одновременно сирийская сторона подтвердила, что экспортирует значительные объемы растительной продукции в Ливан, Бейрут, Египет, Иорданию, Турцию, Румынию, Белоруссию и Россию, используя при этом морские, авиа или автомобильные логистические пути.

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