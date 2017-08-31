ФАС анализирует возможность дерегулирования тарифов в портах России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже проводит анализ возможности дерегулирования тарифов на услуги в морских портах страны, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Ранее в четверг представитель вице-премьера РФ Аркадия Дворковича сообщила РИА Новости, что Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести оценку наличия конкурентной среды в морских портах за период 2015-2016 и по состоянию на 2017 годы, и в случае ее наличия подумать над дерегулированием этих конкурентных услуг.

"Прекращение регулирования возможно только на тех рынках, где существует развитая конкуренция. Существует ли такая конкуренция в морских портах – вопрос дискуссионный, именно поэтому ФАС дано поручение провести соответствующий анализ рынка. Ведомство уже занимается этой работой", — сообщил представитель ФАС.

В антимонопольном ведомстве не стали говорить, когда может быть завершен анализ. Представитель Дворковича сроки исполнения поручения не озвучивала.