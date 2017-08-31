Кабмин отложил запуск ТЭС в Крыму на май - июнь 2018 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство РФ отложило сроки запуска двух теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму, первая очередь теперь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года, говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановление вносит изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета "Ростеху" для строительства электростанций в Крыму. Как говорится в опубликованном документе, новые плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.

"Дочка" "Ростеха" — компания "Технопромэкспорт" — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Согласно предыдущему графику, утвержденному кабмином РФ, первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую очередь — в марте 2018 года. Однако позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.

Немецкий концерн Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.