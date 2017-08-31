Google: запросы по криптовалюте в России за полгода увеличились в три раза

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне в июне искали информацию о рынке криптовалют в 3,5 раза чаще, чем в начале 2017 года, свидетельствует исследование Google.

"С января по июнь количество запросов про индустрию в целом увеличилось более чем на 250%", — сказано в релизе. Среди всех запросов в первом полугодии со словом "как" 69 место занял запрос "как майнить биткоин", а в рейтинге запросов, включающих слова "кто такой", "кто такая" и "кто такие", на 27 месте оказался запрос "кто такие майнеры".

Количество запросов, посвященных видам криптовалюты, с начала года выросло более чем в 6,6 раза. Больше всего жителей РФ интересовала валюта Ethereum — количество запросов про эту криптовалюту выросло более чем в 8,6 раза. Число запросов про биткоин выросло более чем в 3,2 раза.

На фоне роста интереса к рынку криптовалют пользователи стали чаще искать информацию и о майнинге, отмечают аналитики. Так, общее количество таких запросов увеличилось в 6,6 раза. Самый большой рост интереса к этой индустрии был замечен в Хабаровском крае (на 309%).

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдала увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют. Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания "криптоферм", например, GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480. Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: тогда за месяц число запросов "bitcoin miner" увеличилось на 150%. Аналитики компании указывали, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.