Глава департамента ЖКХ Москвы Ливинский возглавит "Россети"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский будет назначен новым главой "Россетей", сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Директиву я дам задание подписать", — сказал Медведев на встрече с Ливинским в четверг, отметив, что после соответствующего заседания совета директоров компании он сможет вступить в должность.

По словам премьера, Ливинский рекомендуется на должность гендиректора с учетом разумной ротации. "Это очень большое хозяйство, очень важное для функционирования всех звеньев российской экономики. С учетом вашего опыта работа в энергетике, надеюсь, что вы с этими задачами справитесь", — сказал Медведев.

Со своей стороны Ливинский поблагодарил премьера за оказываемое доверие и отметил, что осознает важность соответствующей отрасли для экономики и поставленных перед ним задач.

Ливинский, которому в этом году исполнилось 37 лет, окончил МГУ по специальности "экономика". Вся его трудовая деятельность была связана с энергетикой: он занимал руководящие должности в энергетических компаниях в разных регионах России. С 2006 года работает в московской энергосистеме.

С 2006 по 2013 год последовательно занимал следующие должности: заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг "Московской городской электросетевой компании", заместитель гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями "Московской объединенной электросетевой компании", гендиректор "Объединенной энергетической компании". В январе 2013 года возглавил департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, а в марте 2017 года — объединенный департамент жилищно-коммунального хозяйства.