Биржи АТР завершили торги разнонаправленно на статистике из США и Китая

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга без единой динамики, отыгрывая статистики из США и Китая.

Согласно данным торгов, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к закрытию уменьшился на 0,08% — до 3360,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,31%, до 1944,94 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,44% — до 27970,3 пункта, корейский KOSPI — на 0,38% — до 2363,19 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,79% — до 5714,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 19646,24 пункта.

Азиатские рынки продолжают отыгрывать данные статистики из США. По сообщению бюро экономического анализа министерства торговли страны, опубликованному в среду, реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 2,7%.

Кроме того, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в августе в частных компаниях США на 237 тысяч по сравнению с показателем июля. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 183 тысячи.

Влияние на биржевые индексы АТР оказали также статданные из Китая. Ранее в четверг государственное статистическое бюро КНР сообщило о том, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в августе резко замедлил рост до 53,4 пункта против показателя июля в 54,5 пункта.

Однако если другие экономические показатели Китая покажут рост в сентябре, то оптимистичные настроения аналитиков относительно экономики страны могут усилиться, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ведущего экономиста ANZ Research Бетти Руи Ван (Betty Rui Wang). Так, на следующей неделе инвесторы ожидают статистики по торговому балансу КНР.