Медведев призвал балансировать бюджет и снижать зависимость от цен на нефть

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский бюджет должен быть сбалансированным, чтобы выполнять социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет должен быть сбалансирован. Это позволяет финансировать социальные обязательства: зарплаты, стипендии, пенсии, пособия должны быть гарантированы бюджетными ресурсами, что бы ни происходило с ценами на нефть, хотя там есть, конечно, разные предположения", — сказал Медведев на совещании в правительстве по бюджету.

Он призвал членов правительства при формировании бюджета придерживаться сдержанной и аккуратной политики.

"Факторов неопределенности действительно хватает. Нужно спокойно, без завышенных ожиданий их учитывать. И внутренние проблемы, конечно, существуют, и внешние, которых не стало меньше. В таких условиях такая сдержанная, аккуратная бюджетная политика — это, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы сохранить уровень государственного долга на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", — отметил премьер.

В результате совместной работы российского правительства и проводимой жесткой бюджетной политики, "в последние годы, несмотря на множество негативных факторов,… мы к этой бюджетной стабильности вообще-то привыкли и воспринимаем ее как само собой разумеющееся", добавил он.

По словам Медведева, целевые ориентиры бюджета остаются прежними: инфляция на уровне 4%, постепенное снижение дефицита, сбалансированность. Также глава кабмина отметил, что начиная с 2018 года будет применяться новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.