Медведев рассказал, сколько денег выделят на новый этап развития Арктики

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На второй и третий этапы госпрограммы развития Арктики из бюджета планируют выделить более 160 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как рассказал Медведев, внимание будет сосредоточено на трех основных направлениях работы.

"Это формирование в арктических регионах точек экономического роста, так называемых опорных зон. Это дальнейшее развитие Северного морского пути, инфраструктуры, которая бы обеспечивала мореплавание в акватории. Еще одно направление — это освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий", — сказал Медведев.

Он отметил, что на втором и третьем этапе выполнения программы на эти цели планируется выделить порядка 162 миллиардов рублей.

"Программа получит финансирование. Там есть несколько этапов. На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 миллиардов рублей. На третий этап, то есть период 2021-2025 годов при условии дополнительного ресурсного обеспечения — здесь мы конечно, должны будем сверить часы, что называется, посмотреть на наши финансовые возможности — планируется почти 150 миллиардов рублей", — сообщил глава правительства.