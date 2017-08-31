Суд взыскал с "Системы" 57,2 млрд рублей за утрату "Башнефтью" акций

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК "Система" 57,2 миллиарда рублей за утрату "Башнефтью" акций "дочки" АФК без учета ослабления рубля, поэтому иск удовлетворен не полностью, говорится в тексте решения суда.

"Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из общества "Башнефть", поскольку условия реорганизации, в результате которой обществу "Башнефть" были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января-мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества", — отмечается в решении.

При этом суд решил, что в результате реорганизации "Башнефть" была лишена 36,9 миллиарда рублей займа (его компания простила "дочке" АФК), а также 12,5 миллиарда рублей, которые потратила на выкуп акций у несогласных с реорганизацией акционеров. Итого получилось 49,4 миллиарда рублей, но с учетом курса доллара эта сумма превысила 79 миллиардов рублей. С учетом стоимости акций "Системы-Инвест" в 57,2 миллиарда рублей, право собственности на которые утратила "Башнефть", суд взыскал с АФК 136,27 миллиарда рублей.

Упрощенно основную сделку при реорганизации можно представить как обмен активами между "Башнефтью" и "дочкой" АФК – "Системой-Инвест". Среди прочего, в ходе реорганизации нефтяная компания в результате лишилась пакета из 49,4% акций "Системы-Инвест", который истцы оценили в 57,2 миллиарда рублей. Сумма иска "Роснефти" к АФК складывалась из этой суммы, займа в 36,9 миллиарда рублей и трат на выкуп акций у миноритариев в 12,5 миллиарда рублей — итого 106,6 миллиарда рублей.

На предварительных слушаниях "Роснефть" увеличила сумму иска до 170,6 миллиарда рублей. Истцы перевели полученный в 2014 году убыток в доллары по тогдашнему курсу, мотивируя это тем, что деятельность нефтяных компаний ориентирована на экспорт, в том числе резервы на возможные убытки они держат в долларах. А затем долларовую сумму они пересчитали в рубли, но уже по курсу 2017 года, получив таким образом 170,6 миллиарда рублей.