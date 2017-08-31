В Минэкономразвития дали прогноз по курсу доллара на конец года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития в уточненном среднесрочном прогнозе ожидает более мягкого ослабления курса рубля, чем ранее. Согласно расчетам министерства, на конец текущего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей, как ожидалось ранее, а средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар против 64,4 рубля за доллар, заложенных в предыдущую версию прогноза.

Согласно документу, представленному министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, в 2018 году среднегодовой курс российской валюты составит 64,7 рубля за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 69,8 рубля за доллар. В 2019 году рубль ослабеет до 66,9 рубля за доллар вместо 71,2 рубля за доллар, а в 2020 году — до 68 рублей за доллар вместо 72,7 рубля за доллар, заложенных в предыдущем варианте прогноза.

В 2016 году среднегодовой курс российской валюты составлял 66,9 рубля за доллар.

Как рассчитывается валютный курс в России >>