Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России на 2017 год

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%, говорится в прогнозе, представленном главой министерства Максимом Орешкиным.

"Мы пересмотрели прогноз по росту ВВП на 2017 год в сторону улучшения — до 2,1%", — сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год также был повышен до 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — до 2,3%. Ранее Минэкономразвития ожидало, что экономика России будет расти в 2018-2020 годах ежегодно на 1,5%.

По словам министра, такой существенный рост прогноза на 2018-2020 годы связан с ожиданиями ускорения инвестиционной активности.