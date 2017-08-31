Суд отказал "Аэрофлоту" во взыскании 576 млн руб с производителя SSJ100

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Аэрофлота" о взыскании с АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), производителя самолетов Sukhoi Superjet 100, более 576 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Крупнейшая российская авиакомпания требовала взыскать убытки по договору поставки десяти воздушных судов SSJ100 от 2 июня 2011 года. По мнению истца, ответчик не исполнил свои обязательства по содействию "Аэрофлоту" в получении госсубсидии для компенсации лизинговых платежей за самолеты.