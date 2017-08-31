В Анголе допускают рост цены нефти до 60 долларов за баррель к концу года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Цены на нефть к концу 2017 года года могут достичь 60 долларов за баррель, что поддержит экономику Анголы, сообщил министр нефти страны Хосе-Мария Ботельо де Васконселоса (Jose Maria Botelho de Vasconcelos).

По словам министра, удорожание нефти представляет колоссальный интерес для южноафриканской страны, 97% экспорта которой приходится именно на "черное золото". "Мы получили сигналы от рынка, что к концу года цены могут достигнуть 60 долларов", — сказал де Васконселос в интервью агентству Блумберг

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Ангола присоединилась к соглашению девять месяцев назад, чтобы ограничить объемы производства и поддержать нефтяные цены. В сентябре пост президента Анголы займёт Жоау Лоуренсу (Joao Lourenco), который намерен оживить экономику второй крупнейшей страны-экспортера нефти в Африке. Так, в следующем году в Анголе планируется проведение тендера на нефтяные блоки в бассейне Намибе (Namibe). Кроме этого, будет продолжено сотрудничество с нефтяными компаниями по сокращению добычи.

Васконселос отметил, что еще слишком рано говорить о том, продлит ли ОПЕК соглашение о сокращении добычи в марте следующего года. "Встреча в ноябре станет хорошей возможностью, чтобы проанализировать, стоит ли продлевать сокращение или нет", — сказал он. ОПЕК должна провести министерскую встречу 30 ноября. На ней страны ОПЕК+ обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти по истечении его срока действия.