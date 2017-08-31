Мексика может отказаться от переговоров по НАФТА

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что страна откажется от участия в обсуждении договоренностей о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA, НАФТА, объединяет Мексику, США и Канаду), если США начнут процесс выхода из соглашения, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил начать процесс денонсации договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой еще до того, как начатые по настоянию Трампа переговоры по НАФТА завершатся.

"Нет", — заявил министр, отвечая на вопрос, будет ли Мексика продолжать переговоры, если президент США Дональд Трамп запустит процесс выхода страны из торгового соглашения.

Ранее в среду мексиканский МИД заявил, что глава министерства и официальные представители США – торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр торговли Уилбур Росс – договорились продолжить "серьезные" переговоры по "модернизации" соглашения.

Первый раунд переговоров по будущему соглашения прошел в Вашингтоне с 16 по 20 августа. Как ожидается, следующий этап переговоров пройдет в Мехико с 1 по 5 сентября. Как говорится в заявлении госдепартамента США, проведение следующего раунда стало одной из тем на встрече главы мексиканского МИД и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне.

Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя рынки США, Канады и Мексики. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.