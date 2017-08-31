В США заявили, что мир должен учиться жить в условиях птичьего гриппа

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 авг — РИА Новости. Птичий грипп распространяется практически по всему миру, и поскольку есть вероятность, что в ближайшем будущем его не получится победить, миру необходимо учиться сосуществовать с этим заболеванием, считает президент отраслевой организации Совет США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймс Самнер.

"Я думаю, мир начинает лучше понимать птичий грипп и тот факт, что с ним приходится жить… Птичий грипп начинает повсеместно распространяться по всему миру, за исключением Южной Америки", — сказал Самнер, выступая на панельной сессии Международной выставки птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

"Нужно будет учиться, как сосуществовать с птичьим гриппом. Мы не сможем избавиться от птичьего гриппа в ближайшем будущем, мы можем вообще от него не избавиться", — добавил он. Глава USAPEEC напомнил, что американские производители во время вспышки птичьего гриппа в 2015 году потеряли 4,2 миллиарда долларов — самые крупные убытки в истории.

При этом данная сумма не включает затраты на борьбу с заболеванием. "Производство бройлеров понесло самые большие убытки, хотя у нас не было случаев выявления птичьего гриппа у куриц — он был обнаружен у индеек и в кладках яиц", — отметил Самнер. Убытки были связаны не только с сокращением экспорта, но и с внутренним рынком США.

Так, птицеводческая промышленность Соединенных Штатов в 2015 году, по оценке Совета, из-за ограничений экспорта вследствие появления птичьего гриппа потеряла 1,292 миллиарда долларов (в том числе производство бройлеров — 1,157 миллиарда), а внутри страны — еще 2,909 миллиарда (2,262 миллиарда соответственно).

"В этом году у нас было две небольших вспышки в одном штате, на расстоянии нескольких миль друг от друга, и последовавшие за этим меры были гораздо слабее. Мы убедили многие страны, что запрещать торговлю неоправданно. Кроме того, мы наблюдали много вспышек птичьего гриппа по всему миру, другие страны сталкивались с тем же самым", — отметил президент USAPEEC.